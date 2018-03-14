Призер Олимпиады Зиннуров провел зарядку для учеников 116-го лицея Казани

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Двукратный призер Олимпийских игр, депутат Государственной Думы ФС РФ Ирек Зиннуров ранним утром 14 марта приехал в гости в казанский лицей № 116. Именитого гостя школьники очень ждали, потому что такого необычного урока физкультуры у них еще не было – Зиннурову предстояло провести «VIP-зарядку» для лицеистов.



Проект организован благотворительной организацией «Новый век»: серия подобных встреч с известными спортсменами пройдет в марте-апреле в шести казанских школах. Лицей № 116 стал первопроходцем проекта. По словам руководителя организации Лилии Таишевой, свое участие подтвердили несколько титулованных казанских спортсменов.

«Следующую "VIP-зарядку" проведет директор Казанского марафона Вадим Янгиров. Также у нас есть согласие от капитана баскетбольного УНИКСа, от известного бодибилдера Никиты Комарова. В хоккейном "Ак Барсе" нам также пообещали, что кто-то из игроков встретится с детьми в конце апреля», – подчеркнула Таишева.

Она также добавила, что главное целью проекта является неформальное общение медиаперсон со школьниками и популяризация таким образом занятий спортом. «Дети сегодня просто утопают в социальных сетях и нередко целыми днями даже не выходят из дома. Для нас было важно, чтобы они почувствовали вкус и радость живого общения. Наши главные помощники в этом деле – медийные личности», – резюмировала руководитель организации «Новый век».



Ирек Зиннуров привез в лицей свои олимпийские трофеи: «серебро» Игр 2000 года в Сиднее и бронзовую медаль афинской Олимпиады-2004. На зарядку с депутатом Госдумы собрались около ста учеников 6-х – 8-х классов: прославленный ватерполист показал им упражнения своей разминки, которые проделывал перед каждой игрой. Лицеисты послушно выполняли задания гостя, а в финале встречи получили возможность задать Зиннурову вопросы, среди которых встречались весьма оригинальные.

«Как пробиться в Госдуму?» – озадачил депутата мальчуган в очках. «Сначала нужно пробиться в плавание, затем в водное поло, потом получить два высших образования, попасть в Общественную палату Татарстана. Дальше, может быть, получится что-то сделать», – спустя пару секунд раздумий Зиннуров привел краткое резюме своей биографии. Политическая карьера гостя, кстати, интересовала школьников ничуть не меньше, чем спортивная. Сначала призера Олимпийских игр поставил в тупик вопрос о том, планирует ли он стать Президентом страны, а после ватерполисту и вовсе пришлось выбирать между политикой и спортом. «По сути своей это одно и то же – и в политике, и в спорте идет борьба. Прошедшие Олимпийские игры, на которых российские спортсмены достойно себя показали, – это тоже политика. Но лично мне спорт по душе чуть больше», – Зиннуров до конца был максимально корректен.

Автора лучшего вопроса гость и организаторы «VIP-зарядки» отметили памятным подарком, а завершилась встреча тем, что школьники смогли сделать селфи с Зиннуровым, взять у него автограф и даже подержать олимпийские награды прославленного спортсмена.



