Айдар Файзрахманов: «На телевидении и радио на 99 процентов мы видим дешевую попсу»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Художественный руководитель Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, художественный руководитель Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ Айдар Файзрахманов высказал свое мнение о развитии музыкального искусства в Татарстане на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, науке, культуре и национальным вопросам.

По его мнению, важную роль играет пропаганда и популяризация татарского музыкального искусства за пределами республики. Именно этот вопрос нужно обсуждать на заседании в Госсовете, отметил он.

«Имея продукт, мы не имеем возможности его пропагандировать», – сказал деятель культуры и добавил, что основной упор нужно делать на телевидении, радио и Интернете.

«Достаточно ли делается для этого на телевидении и радио? Там на 99 процентов мы видим дешевую попсу. Я не вижу выпускников консерватории, музыкальных школ, нет детских и национальных передач, которые как раз и должны пропагандировать высокие ценности», – посетовал Файзрахманов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в РТ разрабатывается Концепция развития музыкального искусства в республике.