В Татарстане разработают Концепцию развития музыкального искусства

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Госсовете Татарстана считают целесообразным разработать Концепцию развития музыкального искусства в РТ. О необходимости такого документа говорили сегодня на заседании Комитета ГС РТ по образованию, науке, культуре и национальным вопросам.

Депутаты РТ и собравшиеся обсудили развитие музыкального искусства в Республике Татарстан.

Глава парламентского комитета Разиль Валеев отметил, что обсуждаемая тема очень актуальна. В республике уже создана рабочая группа, которая призвана работать над концепцией развития музыкального искусства в РТ.

Первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Эльвира Камалова сообщила, что в РТ осуществляют деятельность 7 государственных концертных организаций, среди которых 2 концертных зала, 4 фольклорных и хореографических коллектива, 1 симфонический оркестр. Число посадочных мест в государственных концертных учреждениях составляет 1 тыс. 265. По ее словам, общее количество зрителей в 2017 году в государственных концертных организациях составило более 505 тысяч человек, количество проведенных мероприятий — около 900. Доля бюджетного финансирования в общем объеме финансирования концертных организаций (с учетом грантов и иных субсидий) в 2017 году составила 88,6 процентов. В целях государственной поддержки исполнительского искусства в 2017 году творческим коллективам Республики Татарстан на реализацию проектов были выделены гранты Президента РТ в области культуры, искусства и кинематографии, грант Правительства Республики Татарстан.

Эльвира Камалова считает, что Татарстан — в авангарде развития музыкального искусства. «Мы много ездим по регионам, и не все субъекты могут похвастаться яркими фестивалями и коллективами», — сказала она. По ее словам, показатели деятельности государственных концертных организаций свидетельствуют о динамичном развитии профессионального исполнительства, которое основано на бережном сохранении традиционных форм музыкального и хореографического искусства, эффективном использовании его культурно-просветительского потенциала, стремлении к обогащению и обновлению концертного репертуара с целью привлечь и воспитать современного слушателя и зрителя.

Докладчик напомнила о том, что в течение 2017 года государственные и муниципальные театрально-зрелищные учреждения провели около 20 крупных музыкальных фестивалей международного и всероссийского масштаба: «Мирас», «Рахлинские сезоны», «Белая сирень», «Казанская осень», «Сoncordia», «Денис Мацуев у друзей» и другие.

Рассказала она и о концепции. Камалова отметила, что разрабатываться она будет в целях создания условий для сохранения, изучения и развития музыкальной культуры татарского, русского и других народов Республики Татарстан, а также для популяризации татарского музыкального искусства за пределами РТ. Документ позволит повысить эффективность предпринимаемых мер, обеспечить целостность охвата и комплексность решения задач. «Концепция развития музыкального искусства в Республике Татарстан предполагает учет актуальных тенденций мирового музыкального искусства (западной и восточной традиций), современных научных изысканий в области аутентичной музыки и традиционного инструментария татар, состояния современного музыкального образования на всех ступенях образовательного кластера и системы художественного воспитания», — проинформировала представитель Минкульта республики.

Председатель Союза композиторов РТ Рашид Калимуллин уверен, что концепция позволит стимулировать совершенствование системы воспитания с помощью музыкальной культуры, начиная с раннего дошкольного возраста; систематически организовать концертные и просветительские мероприятия в Республике Татарстан и за ее пределами; расширить и обновить парк музыкальных инструментов в системе дополнительного образования детей; поможет в поиске молодых одаренных музыкантов, в том числе для обучения виртуозной игре на традиционных национальных инструментах и сочинения музыки и др.

Ректор Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова Рубин Абдуллин считает, что главное в вопросе развития музыкального искусства — сберечь музыкальное образование. Народная артистка РФ и РТ, профессор Зиля Сунгатуллина в ходе обсуждения выразила мнение, что в республике многое делается для сохранения национального достояния: выпускниками консерватории можно гордиться — они работают по всему миру, в РТ ставятся высококачественные спектакли. Она призвала депутатов чаще встречаться, в том числе и на культурных мероприятиях и обсуждать актуальные для мира искусства вопросы.

После обсуждения вопроса Комитет Госсовета РТ по образованию, науке, культуре и национальным вопросам принял постановление, в котором Кабинету Министров РТ рекомендовал разработать проект Концепции развития музыкального искусства в республике, рассмотреть возможность формирования государственного заказа на создание произведений музыкального искусства, в том числе направленных на развитие традиций национального вокального и инструментального исполнительства; а также создать Музей традиционных музыкальных инструментов.