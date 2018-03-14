Опубликован трейлер второй части «Фантастических тварей»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Сети опубликован трейлер самой ожидаемой премьеры 2018 года – картины «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда», пишет «Российская газета».

Мировая премьера ожидается 14 ноября. В России фильм выйдет в прокат на следующий день.

Кинолента стала продолжением спин-оффа вселенной Гарри Поттера писательницы Джоан Роулинг. В основе сюжета лежат события, которые разворачивались в волшебном мире в начале XX века. Основным местом действия станет Париж. Происходящее в картине предшествует приключениям Гарри Поттера, так что будущего директора Хогвартса зритель увидит еще совсем молодым.

Роль главного злодея Грин-де-Вальда исполнит Джонни Депп, а молодого Дамблдора сыграет Джуд Лоу.

Режиссером фильма стал Дэвид Йейтс, снявший четыре последних фильма «поттерианы», а также фильм «Тарзан. Легенда».

Ранее сообщалось, что создатели «Игры престолов» анонсировали смерть всех персонажей в финальном сезоне.