Трамп рассказал о причине увольнения Тиллерсона

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Причиной отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона стали разногласия между ним и Президентом США Дональдом Трампом по ядерной сделке Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Соединенных Штатов.

«Мы говорили с ним об этом долгое время, мы хорошо ладим, но у нас разногласия во мнениях», — заявил Трамп.

Президент считает Ядерную сделку с Ираном ужасной, а Тиллерсон — нормальной, отметил лидер США.

Трамп возлагает надежды на работу нового госсекретаря Майка Помпео, который разделяет его взгляды.

Об увольнении Рекса Тиллерсона стало известно 13 марта. Его пост займет Майк Помпео, а новым главой ЦРУ станет Джина Хаспел.