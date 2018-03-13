Глава ЦРУ Майк Помпео станет новым госсекретарем США

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Госсекретарь США Рекс Тиллерсон оставил свой пост после предложения Дональда Трампа, пишет «Российская газета».

Заменой Тиллерсону станет 54-летний директор ЦРУ Майк Помпео. «У него потрясающие интеллект и энергичность, мы всегда на одной волне», — оценил Президент США нового госсекретаря. В свою очередь, Помпео пообещал обеспечивать стране процветание.

Об отставке Тиллерсона в Вашингтоне начали говорить давно: вскоре после назначения его на должность отношения с Президентом стали натянутыми. Тиллерсон и Трамп не всегда думали схожим образом. С Помпео такой проблемы не возникнет, уверен Президент США.

Помпео на посту главы ЦРУ сменит кадровая разведчица Джина Хэспел, которая станет первой женщиной на этой должности.