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Глава ЦРУ Майк Помпео станет новым госсекретарем США

13 марта 2018, 21:56

Пост директора ЦРУ займет кадровая разведчица Джина Хэспел.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Госсекретарь США Рекс Тиллерсон оставил свой пост после предложения Дональда Трампа, пишет «Российская газета».

Заменой Тиллерсону станет 54-летний директор ЦРУ Майк Помпео. «У него потрясающие интеллект и энергичность, мы всегда на одной волне», — оценил Президент США нового госсекретаря. В свою очередь, Помпео пообещал обеспечивать стране процветание.

Об отставке Тиллерсона в Вашингтоне начали говорить давно: вскоре после назначения его на должность отношения с Президентом стали натянутыми. Тиллерсон и Трамп не всегда думали схожим образом. С Помпео такой проблемы не возникнет, уверен Президент США.

Помпео на посту главы ЦРУ сменит кадровая разведчица Джина Хэспел, которая станет первой женщиной на этой должности.


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