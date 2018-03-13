Все новости Татарстан Россия

Культура

Ильдар Гидьмутдинов: В Казани обязательно должен быть Музыкальный театр

13 марта 2018, 20:23

«Я поддерживаю и считаю, что у нас должен быть музыкальный театр», — сказал депутат Госдумы.
Ильдар Гильмутдинов: «Спорт — это удел молодежи»
Ильдар Гильмутдинов: Думаем о будущем газеты «Татарстан яшьлэре»
Ильдар Гильмутдинов утвержден на пост председателя Комитета по делам национальностей Госдумы
В Москве начинается первое заседание Государственной Думы нового созыва
Ростовский музыкальный театр представил в Испании и Португалии балеты Чайковского

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Депутат Госдумы России от Татарстана, председатель думского комитета по делам национальностей Ильдар Гидьмутдинов считает, что в Казани обязательно должен быть Музыкальный театр. Об этом он сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам, где обсуждался вопрос развития музыкального искусства в республике.

«Я поддерживаю и считаю, что нужно написать в постановлении большими жирными буквами, что у нас должен быть музыкальный театр. Жирными буквами. Нет сегодня здания? Ну, завтра будет, послезавтра», — высказал мнение парламентарий.

Он считает, что необязательно привязывать театр к зданию, но сама организация, само юридическое лицо, которое может сегодня выступать, должно быть.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter