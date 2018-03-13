Ильдар Гидьмутдинов: В Казани обязательно должен быть Музыкальный театр

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Депутат Госдумы России от Татарстана, председатель думского комитета по делам национальностей Ильдар Гидьмутдинов считает, что в Казани обязательно должен быть Музыкальный театр. Об этом он сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам, где обсуждался вопрос развития музыкального искусства в республике.

«Я поддерживаю и считаю, что нужно написать в постановлении большими жирными буквами, что у нас должен быть музыкальный театр. Жирными буквами. Нет сегодня здания? Ну, завтра будет, послезавтра», — высказал мнение парламентарий.

Он считает, что необязательно привязывать театр к зданию, но сама организация, само юридическое лицо, которое может сегодня выступать, должно быть.