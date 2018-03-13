Все музыкальные школы Татарстана получат фортепиано

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Все музыкальные школы Татарстана будут обеспечены фортепиано. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщил депутат Госдумы от Татарстана, председатель думского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«Единая Россия» реализует различные проекты, поддерживает в том числе и музыкальные школы. Все музыкальные школы республики будут обеспечены фортепиано», — отметил Ильдар Гильмутдинов и добавил, что это будут инструменты для 66 учреждений.

Парламентарий затруднился ответить, попал Татарстан в эту программу в этом году или в следующем.

