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Культура

Все музыкальные школы Татарстана получат фортепиано

13 марта 2018, 19:20

О проекте «Единой России» по поддержке музыкальных школ сообщил депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Все музыкальные школы Татарстана будут обеспечены фортепиано. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщил депутат Госдумы от Татарстана, председатель думского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«Единая Россия» реализует различные проекты, поддерживает в том числе и музыкальные школы. Все музыкальные школы республики будут обеспечены фортепиано», — отметил Ильдар Гильмутдинов и добавил, что это будут инструменты для 66 учреждений.

Парламентарий затруднился ответить, попал Татарстан в эту программу в этом году или в следующем.
 


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