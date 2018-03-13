В РТ за год трудоустроились 257 освободившихся из мест лишения свободы человек

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в 2017 году в центры занятости населения обратились 580 человек, освобожденных из учреждений исполнения наказания. Из них трудоустроены 257 человек, или 44,3 процента от числа обратившихся. Об этом сообщила сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Трудоустройство осуществляется на резервируемые рабочие места для лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. В прошлом году были зарезервированы 38 рабочих мест, трудоустроены 14 человек. Кроме того, они трудоустраиваются на временные общественные работы, – рассказала докладчик. – Постановлением Кабинета Министров республики введена компенсация работодателю части затрат по оплате труда в случае приема на работу лица, освобожденного из мест лишения свободы. С компенсацией оплаты труда в прошлом году было трудоустроено 55 человек».

Тазетдинова отметила, что в прошлом году в центрах занятости населения граждане, освободившихся из мест лишения свободы, получили различные государственные услуги. В частности, по профессиональной ориентации – 399 человек; психологической поддержке безработных граждан – 91 человек; социальной адаптации безработных граждан на рынке труда – 70 человек.