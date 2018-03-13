Все новости Татарстан Россия

Общество

В Татарстане за год из исправительных учреждений освободились более 4,2 тыс. человек

13 марта 2018, 13:02

После отбытия срока наказания в 2017 году был освобожден 2771 человек.
В Казани выберут лучшего сотрудника воспитательных служб исправительных учреждений России
В исправительных учреждениях Татарстана отпразднуют Курбан-байрам

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В прошлом году в Татарстане из исправительных учреждений освободились 4272 человека, в том числе освобожден по отбытию срока наказания 2771 человек. Об этом сообщила сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

Как рассказала докладчик, помощь в трудовом и бытовом устройстве на заявительной основе после освобождения получили 237 человек. 47 человек, не имевших до осуждения постоянного места жительства, были направлены в центры социальной адаптации для лиц без определенного места жительства, в Центр социальной реабилитации и адаптации, либо вопрос об их бытовом устройстве решен с комиссиями по профилактике правонарушений муниципальных образований РТ.

Семь осужденных после освобождения из мест лишения свободы помещены в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, добавила она.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter