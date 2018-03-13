В Новой Зеландии начали тестировать беспилотное летающее такси

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Первое в мире беспилотное летающее такси тестируется в городе Крайстчерч Новой Зеландии. Об этом сообщает РИА Новости.

Машина способна подниматься и приземляться, как вертолет. Новое транспортное средство работает на электрическом двигателе, поэтому оно не наносит вреда окружающей среде. Тестовый образец машины может перевозить двух пассажиров.

Инженеры компании Zephyr Airworks работали над проектом восемь лет. Компания намерена приступить к серийному производству такси в ближайшие шесть лет.

Ранее полет первого в мире летающего такси показали интернет-пользователям.