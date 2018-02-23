Полет первого в мире летающего такси показали интернет-пользователям

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Полет первого в мире летающего такси стал доступен на YouTube благодаря компании Airbus. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пробное поднятие в воздух производили в США, штате Орегон. Такси пробыло в действии 53 секунды.

Такси рассчитано лишь на одного пассажира, при этом максимальный вес, который осилит машина, составляет 745 кг. Их оно сможет поднять на высоту в 5 тыс. м.

Аэротакси является полностью электрическим, оно оснащено несколькими моторами. Его планируется вывести на рынок к 2020 году.