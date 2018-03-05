Казань победила в рейтинге социально-экономического развития районов РТ

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Казань заняла 1-е место в ежемесячном рейтинге социально-экономического развития районов Татарстана, сообщила пресс-служба Министерства экономики РТ.

Рейтинг составлен за январь 2018 года специалистами Минэкономики РТ. 2-е место в рейтинге – у Альметьевского района, 3-е — у Тукаевского района.

Кукморский район поднялся на четыре позиции рейтинга, что обусловлено ростом числа введенных в эксплуатацию жилых домов и снижением уровня безработицы. Агрызский район упал на восемь позиций, а Чистопольский — на шесть. Случилось это из-за повышения в районах уровня безработицы.

Средний уровень безработицы по РТ составил 0,6 процента. Минимальные показатели у Лаишевского (0,15 процента), Актанышского (0,26 процента) и Аксубаевского (0,29 процента) районов. Максимальный уровень безработицы в Бавлах (1,01 процента), Елабуге (0,98 процента) и Нижнекамске (0,93 процента).