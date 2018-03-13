Международный фестиваль тюркского кино впервые состоится в Казани

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В Казани с 21 по 25 марта впервые пройдет Международный фестиваль тюркского кино, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Татарстана.



Сеансы фильмов будут транслироваться в кинотеатре «Мир», а в Доме дружбы народов пройдут творческие встречи с кинематографистами разных стран. Планируется также показ фестивальных лент в различных городах и районах РТ. Кроме того, участники фестиваля примут участие в праздновании Науруза.



На кинофоруме в столице Татарстана соберутся представители России, Турции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана. Нашу страну представят кинематографисты Татарстана, Башкортостана, Якутии, Хакасии и Чувашии. От Татарстана на фестивале будет участвовать фильм Юрия Фетинга «Бибинур».



На фестивале не будет победителей и призов. Главной наградой, по признанию мировых кинематографистов, станут полные залы на трансляциях кинолент.



Формат фестиваля задуман как передвижной. В следующем году он уже пройдет в другой стране, чтобы киноленты увидело как можно больше людей.