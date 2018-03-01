Кинематография РТ возлагает надежды на Международный фестиваль тюркского кино

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Международный фестиваль тюркского кино и Ассоциации кино тюркского мира могут оказать содействие развитию национальной кинематографии Татарстана. Об этом заявил директор Дома дружбы народов Татарстана, депутат Государственного Совета Татарстана Ирек Шарипов во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Встреча с журналистами была посвящена кинофестивалю, который пройдет в Казани с 21 по 25 марта.

Ирек Шарипов отметил, что с большой надеждой организаторы ожидают прибытие на фестиваль в Казань Ходжакули Нарлиева. «История такова, что Татарстан был автономной республикой, лишенной некоторых прав, и у нас не было своей студии. Богатая история татарского народа в советскую эпоху не нашла отражение в киноискусстве. Мы были лишены этого. Наше огромное желание — донести историю до широкой общественности. Мы не проходили советскую школу кино. У татар его не было. Нам нужно пройти и этот путь, и снять фильм, отвечающий запросам сегодняшнего дня. С вашей помощью, конечно», — отметил он.

Кинофестиваль, учрежденный Ассоциацией кино тюркского мира, проводится «Татаркино» при содействии Дома дружбы народов Татарстана. На презентацию фестиваля в Казань приезжал председатель Ассоциации кино тюркского мира, известный туркменский кинорежиссер Ходжакули Нарлиев.

В рамках Международного фестиваля Тюркского кино будут представлены лучшие фильмы тюркского мира. Показы фильмов пройдут в кинотеатре «Мир».

Творческие встречи запланированы в Доме дружбы народов. Фильмы фестиваля смогут увидеть зрители разных городов и районов. В рамках кинофорума пройдет заседание исполнительного комитета Ассоциации кино тюркского мира.