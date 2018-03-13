Проблему скученности музейных фондов Татарстана решат виртуальные выставки

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Когда в Татарстане завершится процесс создания объединенного виртуального музея, станет возможным делать и демонстрировать широкому кругу объединенные выставки, в которых экспонаты из разных музеев будут представлены фотографиями в цифровом виде. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела развития музейного дела Минкульта РТ Дамир Натфуллин.



По его словам, таким образом ведомство надеется хотя бы частично решить актуальную проблему скученности музейных фондов в РТ.

«В республике на сегодняшний день 1 миллион 900 тысяч музейных предметов. Из них в активном показе в год используется не более 10 процентов. Это означает, что только одну десятую участь удается показывать, а все остальное остается в запасниках. В этом заключается серьезная проблема скученности фондов: их много, а экспозиционных площадей мало. Частично это разрешается благодаря такому понятию, как “ротация фондов”, когда одна экспозиция со временем заменяет другую. Кроме того, у нас в республике создан объединенный виртуальный музей, где каждый филиал фотографирует свои экспонаты и выставляет их в общий доступ благодаря Интернету. Когда этот процесс полностью завершится, мы сможем делать виртуальные выставки, объединяя экспонаты из каждого музея республики по конкретной теме – например, Великая Отечественная война и т. д. Тогда доступность фондов станет шире», – пояснил собеседник агентства.

Сейчас в электронном виде фотографиями своих экспонатов сайт «Виртуальный музей Республики Татарстан» наполняют 62 государственных и муниципальных хранилища ценностей РТ.

Подробное интервью о «бесхозном росте музейной сети» в Татарстане и других острых проблемах отрасли читайте в ближайшее время на сайте «События».