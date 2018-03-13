Минкульт Татарстана готовит оптимизацию музейной сети республики

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). В 2018 году Министерство культуры Татарстана планирует инициировать оптимизацию государственной музейной сети региона. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела развития музейного дела Минкульта РТ Дамир Натфуллин.

«В этом году мы предлагаем оптимизировать государственную музейную сеть, потому что есть музеи, которые не выполняют те государственные функции, которые должны. Все-таки требования к государственным музеям гораздо выше, чем к муниципальным, финансируются они иначе, чем муниципальные, и работают по госзаданию. Оптимизация подразумевает собой более конструктивное расходование средств», – сказал Натфуллин.

По словам собеседника, гипотетическими вариантами оптимизации могут быть как перевод музея в категорию муниципального, так и присоединение его в статусе филиала к государственному музею, каковым в РТ является Национальный музей, к настоящему времени включающий 14 филиалов (Елабужский музей-заповедник, Болгарский, Свияжский и т. д.).

«Эту работу мы проводим совместно с Центром экономических и социальных исследований (Центр экономических и социальных исследований РТ при Кабинете Министров РТ – прим. Т-и). В первую очередь встает вопрос эффективности. Если открывать музей, который практически не имеет коллекции и его посещают 800 человек в год, то насколько целесообразно его содержание, которое доходит до 1,5 млн в год, если соблюдать все требования?.. Но критериев на самом деле гораздо больше. Эффективность – это агрегированный показатель. Здесь и посещаемость – насколько он популярен и нужен обществу в целом, и сколько он зарабатывает, хотя, конечно, это не первостепенно, поскольку музейная отрасль – не доходная часть бюджета», – отметил он.

К слову, о том, что ведущие музеи Татарстана должны работать по самым современным требованиям и зарабатывать деньги, заявил накануне на встрече с творческой интеллигенцией в Музее А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Подробное интервью о «бесхозном росте музейной сети» в Татарстане и других острых проблемах отрасли читайте в ближайшее время на сайте «Событий».

