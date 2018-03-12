Президент РТ: Ведущие музеи республики должны зарабатывать деньги

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Ведущие музеи Татарстана должны работать по самым современным требованиям и зарабатывать деньги. Об этом заявил сегодня на встрече с творческой интеллигенцией в Музее А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Лидер республики сегодня осмотрел экспозиции Музея Горького и Шаляпина, связанные с жизнью и творчеством писателя и оперного певца.

Решение о переименовании музея принято в год 150-летия со дня рождения Максима Горького (родился в 1868 году) и 145-летия со дня рождения Федора Шаляпина (родился в 1873-м), заметил министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин. «Уверен, что это будет не только смена вывески, но и концептуальная перезагрузка музея с учетом богатого фонда, связанного с именами великих деятелей культуры России», – подчеркнул он.

По словам министра, за последние пять лет в республике отреставрировано более ста памятников истории и архитектуры. «Все татарстанские объекты культурного наследия, а их у нас 1627, находящиеся на государственном контроле, внесены в единый федеральный государственный реестр», – отметил он.

Генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова добавила, что Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина – один из самых крупных в Татарстане. Она также напомнила, что в 2020 году в республике будет отмечаться столетие ТАССР. И попросила Рустама Минниханова поддержать проект, связанный с постоянной экспозицией, посвященной истории Татарстана. «3,5 тыс. кв. м. Сейчас мы работаем на временных выставках в зданиях по улицам Кремлевская и 1 Мая. Там проводим свои мероприятия, у нас большое количество посетителей – более 100 тыс.», – рассказала Президенту РТ гендиректор Нацмузея.

«Давайте сделаем к столетию Татарстана экспозицию, посвященную нашей республике. Если вкладывать по 15 млн рублей в год, то за три года успеем создать шикарную экспозицию. У нас есть дизайн-проект, созданный ленинградскими художниками. Замечательные историки, археологи работали над научной концепцией, которая прошла экспертизу на ученом совете в Москве. Это было бы центральным событием к столетию республики», – заявила она.

Активизируют свою работу музеи в Тетюшском, Апастовском, Лаишевском районах, сообщила Гульчачак Назипова. «Будем активизировать Камско-Устьинский музей. Они тянутся к нам. Большим подспорьем стало создание Виртуального музея Великой Отечественной войны. Практически в каждом музее в районе созданы корпункты, они собирают сведения о ветеранах, заносят на сайт», – уточнила она.

«Мы хотим быть полезны и экономически. Например, подсчитано, сколько Эрмитаж приносит городу финансовой пользы. Туристы приезжают, снимают гостиницы. Музей – это основной контент туризма. Что приезжают смотреть? Конечно, хотят попасть в музеи. Сейчас у нас музеи в хорошем состоянии, очень современные – и частные, и государственные. Но есть над чем работать. Все силы мы направим именно на активизацию музеев», – сказала гендиректор Нацмузея РТ.

Рустам Минниханов ответил, что необходимо оценить эффективность работы музеев. «В экспозиции много вещей, которые привлекают и повышают интерес посетителей. Но ведущие музеи республики должны работать по самым современным требованиям и деньги зарабатывать. Не только так, что средства выделили и вы сделали. Нужно пригласить хороших специалистов, сделать аудит, оценить, какие резервы есть. Тут люди придумывают какие-то истории, пытаются завлечь посетителей, а у нас огромная история, большой музейный фонд», – заключил Президент РТ.