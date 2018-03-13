Скоропостижно скончался актер Олег Граф

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Актер театра и кино Олег Граф скончался на 50-м году жизни, сообщает НСН.



Смерть актера наступила 12 марта, причины не сообщаются. До своего 50-летнего юбилея Граф не дожил три месяца. Актер родился в 1968 году. Был занят в спектаклях Театра на Бутырке. В качестве режиссера поставил спектакли «Про непослушного Зайчонка», «Олимпиада», «Воспитанница».



Также актер снимался в кино, в основном в ролях второго плана: играл врачей, бухгалтеров, криминалистов. Его самые известные роли – патологоанатома в сериале «Пятая стража» и Виктор в сериале «Психологини». Также Граф снялся в сериале «Светофор», «Универ: Новая общага», «Склифософский», «Деффчонки» и других.



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