В Париже после тяжелой болезни умер актер Дмитрий Дорлиак

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Актер Дмитрий Дорлиак умер в Париже на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости.

О кончине актера рассказали его близкие. По их словам, он умер от тяжелой болезни. Отпевание Дмитрия Дорлиака прошло 2 марта в храме Александра Невского в Париже.

Дмитрий Дорлиак-младший — сын актера театра имени Вахтангова Дмитрия Львовича Дорлиака. Сын унаследовал талант отца, играл во многих театрах: выступал в Театре на Малой Бронной, Театре на Таганке, Ленкоме. Дорлиак снимался в фильмах-спектаклях «Следствие ведут знатоки», «Мегрэ колеблется», «Острова в океане», «Тайна Эдвина Друда» и других.

Образ брата Алеши стал самой значительной его ролью в спектакле по роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Ранее сообщалось, что на 53-м году жизни скончался основатель рок-группы «Внезапный сыч» Кирилл Спечинский.