Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью актера театра и кино, режиссера, народного артиста СССР Олега Табакова. Соответствующую телеграмму он направил его вдове – народной артистке России Марине Зудиной, сообщает пресс-служба главы республики.

В своем послании Президент РТ попросил ее принять самые искренние соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля российской культуры и искусства от него лично и от всех татарстанских любителей театра.

«Его уход – это одна из тех редких, по-настоящему невосполнимых для всей страны утрат, когда говорят: "Ушла целая эпоха". Признанный корифей отечественного театрального и киноискусства, за плечами которого – десятилетия ярчайшей творческой деятельности, Олег Павлович Табаков по праву занял место в сердцах россиян как гениальный актер, тонкий и глубокий режиссер, мудрый и внимательный педагог», – констатировал Рустам Минниханов.

При этом лидер республики заметил, что Табаков всегда вызывал восхищение и как человек – «неугасаемым оптимизмом, увлеченностью своим делом, преданностью искусству и потрясающей работоспособностью».

«Он прожил очень красивую, насыщенную жизнь и оставил нам бесценное наследие – уникальный мир, созданный грандиозным по своей мощи и многогранности талантом Олега Табакова», – добавил Минниханов, упомянув и сыгранные актером роли, и его учеников, и «Табакерку» с МХТ имени Чехова, которые тот возглавлял.

«Таким ярким, щедрым и жизнелюбивым остается он в нашей благодарной памяти. Мы глубоко скорбим, разделяем боль этой тяжелой потери с Вами, со всей семьей, родными и близкими, с коллегами Олега Павловича. Сил Вам и стойкости в эти трудные дни», – завершил свою телеграмму Президент Татарстана.

Олег Табаков скончался сегодня в одной из московских больниц на 83-м году жизни. Его похоронят 15 марта на Новодевичьем кладбище.