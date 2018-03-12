Президент Татарстана поддержал идею возрождения премии имени Горького

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе встречи с представителями творческой интеллигенции в обновленном Музее имени А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина поддержал предложение возродить Литературную премию имени А. М. Горького. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Соответствующую инициативу выдвинул председатель Союза писателей РТ Данил Салихов. Рустам Минниханов поддержал эту идею. По его мнению, возрождение премии будет содействовать творческому развитию талантливых писателей Татарстана.

Премия имени Горького была учреждена в 2002 году. В 2003 году ее первыми лауреатами стали писатель Марк Зарецкий (посмертно) в номинации «За честь и достоинство» и поэтесса Роза Кожевникова в номинации «За лучшую книгу». В последний раз ежегодная премия была вручена в 2009 году.