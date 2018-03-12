Никита Пресняков получил тяжелую травму ноги

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). 26-летний певец Никита Пресняков оказался в больнице с переломом ноги. Об этом инциденте солист группы MULTIVERSE поведал в своем Instagtam'e.

Любитель экстремальных видов спорта получил травму, катаясь на скейте. Когда артист обратился в травпункт, ему сказали помазать ногу мазью и поставили диагноз «растяжение». Две недели Пресняков работал и даже отыграл спектакль «Чайка» в Ярославле, но боль не проходила.

«Вчера сделал МРТ и оказалось, что у меня все это время и по сей день там перелом, о котором я даже не догадывался», – рассказал своим подписчикам Пресняков.

Поклонники были в некотором замешательстве от того, что звездному пациенту неправильно установили диагноз. Сейчас сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте проходит реабилитацию и надеется на скорейшее выздоровление.



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