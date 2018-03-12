Ïî ðåöåïòó Ïåøêîâà: êàê Ïðåçèäåíòà ÐÒ íàó÷èëè ïå÷ü ëåïåøêè â ìóçåå Ãîðüêîãî è Øàëÿïèíà

(Êàçàíü, 12 ìàðòà, «Òàòàð-èíôîðì», Íàäåæäà Ãîðäååâà). Ñåãîäíÿ Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîñåòèë Ìóçåé À. Ì. Ãîðüêîãî è Ô. È. Øàëÿïèíà â Êàçàíè. Â ðàñïîëîæåííîì â êóëüòóðíîì ó÷ðåæäåíèè «Òðàêòèðå ó Ãîðüêîãî» îí ïðèíÿë ó÷àñòèå â ìàñòåð-êëàññå ïî èçãîòîâëåíèþ õëåáíûõ ëåïåøåê, ñäåëàâ èç òåñòà ïòè÷êó.
Ëèäåðà ðåñïóáëèêè ñîïðîâîæäàëè ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà ÐÒ Îëåñÿ Áàëòóñîâà, ìèíèñòð êóëüòóðû Òàòàðñòàíà Àéðàò Ñèáàãàòóëëèí, ìýð Êàçàíè Èëüñóð Ìåòøèí è äðóãèå îôèöèàëüíûå ëèöà.
Ýêñêóðñèþ äëÿ ïî÷åòíûõ ãîñòåé ïðîâåëà äèðåêòîð ìóçåÿ Ìàðèàííà Ãàâðèëîâà. Îíè îñìîòðåëè ýêñïîçèöèè, ñâÿçàííûå ñ æèçíüþ è òâîð÷åñòâîì ïèñàòåëÿ è îïåðíîãî ïåâöà. Êðîìå òîãî, Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîáûâàë â ìåìîðèàëüíîé ïåêàðíå.
«Äóìàþ, ÷òî âñòðå÷à ïðîøëà õîðîøî è âñå ïðèñóòñòâóþùèå îñòàëèñü äîâîëüíû. À ìû äëÿ ýòîãî ïðèëîæèëè âñå óñèëèÿ. Äâà ãîäà íàçàä ìû ñîçäàëè íîâóþ ýêñïîçèöèþ. Â òî âðåìÿ íàø ìóçåé íàçûâàëñÿ "Ëèòåðàòóðíî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé èìåíè Ãîðüêîãî". Íî ïî ôàêòó ëåò 50 îí áûë ìóçååì Ãîðüêîãî è Øàëÿïèíà. È òàê ñ÷àñòëèâî ñîâïàëî, ÷òî â åãî äåíü ðîæäåíèÿ ìû ãîâîðèì î òîì, ÷òî ýòî ìóçåé Ãîðüêîãî è Øàëÿïèíà. Ñ òàêèì íàçâàíèåì îí áóäåò çàïîìèíàòüñÿ ëó÷øå», – ðàññêàçàëà æóðíàëèñòàì Ìàðèàííà Ãàâðèëîâà.
Â èþíå 2016 ãîäà ìóçåé îòêðûëñÿ ïîñëå äëèòåëüíîé ðåñòàâðàöèè. «Èçìåíåíèÿ åñòü. Ïðåäûäóùàÿ ýêñïîçèöèÿ, êîòîðàÿ ñîçäàâàëàñü â êîíöå 80-õ ãîäîâ, áûëà ìåíüøå ïî ïëîùàäè, íåìíîãî äðóãîé êîíòåêñò áûë. Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàçûâàåì î Øàëÿïèíå â êîíòåêñòå åãî ðîäíîãî ãîðîäà, åãî âîñïîìèíàíèé î ïðåêðàñíåéøåì èç ãîðîäîâ ìèðà, èëëþñòðèðóåì âñå ýòî ìàòåðèàëàìè, êîòîðûå õðàíèëèñü â íàøèõ ôîíäàõ. Îêîëî 700 ýêñïîíàòîâ âûñòàâëåíî íà ýêñïîçèöèþ», – îòìåòèëà äèðåêòîð ìóçåÿ.
Ïî åå ñëîâàì, «ãîðüêîâñêàÿ» êîëëåêöèÿ íàñ÷èòûâàåò 40 òûñ. ýêñïîíàòîâ, à «øàëÿïèíñêàÿ» – îêîëî 4 òûñ. Â òîì ÷èñëå 100 ïðåäìåòîâ – ýòî ëè÷íûå âåùè Ôåäîðà Øàëÿïèíà, à 2237 – ìåìîðèàëüíûå ïðåäìåòû Ìàêñèìà Ãîðüêîãî è âåùè èç äîìà Ïåøêîâûõ.
«Íàì êàæåòñÿ, ÷òî Ïðåçèäåíòà áîëüøå âñåãî âïå÷àòëèëà ïåêàðíÿ. Àëåêñåé Ïåøêîâ, êîãäà ïðèåõàë â Êàçàíü, ñ 1886-ãî ïî 1887 ãîä ðàáîòàë çäåñü ïîäðó÷íûì ïåêàðÿ», – ïîä÷åðêíóëà Ãàâðèëîâà.
«Ñåãîäíÿ íåîôèöèàëüíîå îòêðûòèå "Ãîðüêîâñêèõ ÷òåíèé", à òàêæå îòêðûâàåòñÿ âûñòàâêà ñ ó÷àñòèåì íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðäåíà Ïî÷åòà ìóçåÿ èìåíè Ãîðüêîãî. Çàâòðà ïðîéäóò ïëåíàðíûå çàñåäàíèÿ è ðàáîòà ñåêöèé. Ìû õîòåëè áû óñëûøàòü ìíåíèå íàøèõ êîëëåã, íàñêîëüêî íàì óäàëîñü ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå ôîðìàò ìóçåÿ ñ íûíåøíèì íàçâàíèåì», – ñîîáùèëà æóðíàëèñòàì äèðåêòîð ìóçåÿ.
Ìóçåé áûë îòêðûò â 1940 ãîäó è çàíèìàåò äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå âòîðîé ïîëîâèíû XIX âåêà. Çäåñü ïðåäñòàâëåíû ìàòåðèàëû î êàçàíñêîì ïåðèîäå æèçíè Ãîðüêîãî, ëè÷íûå âåùè ïèñàòåëÿ, àâòîãðàôû, êíèãè, ïðåäìåòû ýïîõè.
Ñ 1968-ãî â ìóçåå ðàáîòàåò ýêñïîçèöèÿ «Øàëÿïèí è Êàçàíü», ãäå ìîæíî óâèäåòü ëè÷íûå âåùè ïåâöà, ãàñòðîëüíûå àôèøè, ãðàììîôîí, òåàòðàëüíûå êîñòþìû.
Ïðèîðèòåò îáíîâëåíèÿ êóëüòóðíûõ îáúåêòîâ áûë îáîçíà÷åí Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì, êîòîðûé îòìå÷àë âàæíîñòü ñîçäàíèÿ â ðåãèîíàõ íîâûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàçâèòèÿ êóëüòóðû è êóëüòóðíîãî ïðîñâåùåíèÿ ãðàæäàí, ñîõðàíåíèÿ èñòîðè÷åñêèõ öåííîñòåé è òðàäèöèé.
Îñîáîå âíèìàíèå ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïðèçâàë óäåëÿòü èìåííî ìóçåÿì. Ïî ìíåíèþ Ïóòèíà, ðàçâèòèå ìóçåéíîé äåÿòåëüíîñòè ñïîñîáíî ñäåëàòü îòäàëåííûå îò Ìîñêâû ãîðîäà öåíòðàìè ïðèòÿæåíèÿ äëÿ ðåãèîíîâ. Ïðåçèäåíò ñòðàíû ïðåäëîæèë ðàñïðîñòðàíÿòü â ðåãèîíàõ Ðîññèè óñïåøíûå ïðîåêòû ïî ðàçâèòèþ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû. «ß äóìàþ, ÷òî ìû ïîñòàðàåìñÿ ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ìû ìîãëè òèðàæèðîâàòü êóëüòóðíûå ïðîåêòû è ïî ðåãèîíàì ñòðàíû, êîòîðûå â ýòîì îñîáåííî íóæäàþòñÿ. Ýòî êàñàåòñÿ è ìóçåéíîãî äåëà», – ãîâîðèë îí.