МХТ подтвердил смерть Олега Табакова

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Московский художественный театр имени А. П. Чехова подтвердил смерть бывшего его художественным руководителем актера и режиссера Олега Табакова. Об этом сообщает РИА Новости.

Артист был доставлен в Первую градскую больницу Москвы 27 ноября прошлого года. У него были диагностированы сепсис и синдром глубокого оглушения. Табакову провели трахеостомию и подвели к аппарату искусственной вентиляции легких. В декабре актера ввели в искусственную кому.

Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. В 1957-м окончил Школу-студию МХАТ. Долгое время был одним из ведущих актеров театра «Современник», там же дебютировал как режиссер.

В 1983 году перешел из «Современника» во МХАТ. С 2000 года стал художественным руководителем МХТ, а с 2004-го – и его директором. Параллельно в 1977 году создал театр «Табакерка», который после шестилетнего перерыва в деятельности получил официальный статус.

Помимо театра играл и в кино, снялся в более чем ста фильмах. Озвучивал мультипликационные фильмы и радиопостановки.

Народный артист СССР (1988), лауреат многочисленных премий. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалер ряда других орденов, в том числе и иностранных.