Рустам Минниханов осмотрел образцово-показательную детскую поликлинику

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Детскую городскую поликлинику № 2 в Казани, открывшуюся после масштабного ремонта, посетил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов. Поликлиника оказывает медицинскую помощь детям в возрасте до 17 лет, проживающим в Вахитовском и Советском районах Казани, а также воспитанникам 28 детсадов и учащимся 20 школ.

Лидер республики осмотрел в обновленном здании стойку регистрации и детскую игровую зону, поднялся на второй этаж в отделение педиатрии. Рустаму Минниханову показали, как оснащен кабинет педиатра и как организован прием маленьких пациентов. Также гость побывал в отделении реабилитации, кабинете физиотерапии и лечебной гимнастики, массажном кабинете, осмотрел новое оборудование. Особенно Президента РТ интересовали условия пребывания пациентов в детской поликлинике.

«После ремонта здесь кардинально все изменилось. Стали комфортными условия пребывания не только для наших пациентов, но и для сотрудников. Появилась возможность создать дополнительные лечебные кабинеты. Если раньше педиатры принимали в одном кабинете по три смены, то сейчас они работают в две смены», – сообщила журналистам главный педиатр Казани Гульсина Хузиева.

Детская городская поликлиника № 2 на улице Шмидта в Казани была введена в эксплуатацию в июне 2001 года. С тех пор здесь впервые был сделан серьезный капитальный ремонт. Общая площадь здания составляет 7 тыс. 81 кв. м. Медицинские услуги здесь получают около 32,5 тыс. человек.

«Поликлиника стала удобной для детей, родителей и маломобильных групп граждан. Теперь карточки хранятся в картохранилище, это очень удобно. Туда открыт доступ только сотрудникам поликлиники. Мы убрали все информационные доски благодаря новой информационной зоне, установили электронные инфоматы для записи пациентов к врачам», – добавила Хузиева.

Главный педиатр Казани также отметила, что здоровые пациенты входят в одну, а стоящие на диспансерном учете – в другую дверь медицинского учреждения. Это позволяет снизить уровень перекрестного инфицирования. Данную поликлинику в центре города специалист считает образцово-показательной.

«Эта поликлиника – единственная, где нет младенческой смертности на протяжении последних трех лет. Я бы назвала ее одной из образцовых поликлиник города. По ремонту и площадям здесь уютно и комфортно. В целом программа капремонта позволила охватить все десять поликлиник Казани, 20 зданий с филиалами. Везде ремонт уже практически закончен», – заключила эксперт.

В поликлинике работают 16 участковых педиатрических бригад. На одном педиатрическом участке обслуживается в среднем 1068 детей, что превышает норматив на 33,5 процента. Ведется прием по 22 видам специальностей. Консультативный прием также проводят логопед и медицинский психолог. Работает дневной стационар на десять коек и одна койка-стационар на дому.

«У нас полностью переоборудован рентгенологический кабинет, установлена современная ультразвуковая диагностическая аппаратура, позволяющая проводить практически все виды необходимых ультразвуковых исследований, которые нужны в детской поликлинике», – рассказала журналистам заместитель главного врача по лечебной работе детской городской поликлиники № 2 Александра Любомудрова.

Она отметила, что за последние три года на работу в поликлинику приняты три врача по системе грантов. Укомплектованность врачами в настоящее время составляет 88,8 процента, в том числе участковыми врачами-педиатрами – 100 процентов, врачами-педиатрами – 87,8 процента, врачами-специалистами – 78,5 процента.

«Мы получили новое оборудование с большими возможностями. Старый рентгенологический аппарат был пленочный, а новый – цифровой. Цифровой аппарат снижает лучевую нагрузку на пациента. Он сокращает наши финансовые расходы на пленку и кассеты. Кроме того, новый аппарат оборудован специальным фиксирующим устройством, что позволяет делать более правильные снимки детей любого возраста. Раньше приходилось приглашать двух родителей, чтобы маленького пациента правильно положить и сделать снимок», – отметила Любомудрова.

В 2017 – 2018 годах в поликлинике был выполнен капитальный ремонт всех помещений, проведена перепланировка клинико-биохимической лаборатории, кабинета ФГДС. Расходы на финансовые затраты по объекту из республиканского бюджета составили 155 млн рублей. В том числе на общестроительные работы ушло 129,8 млн рублей, на закупку мебели – 14,4 млн, на закупку медицинского оборудования – 10,8 млн.

Стоит отметить, что за последние шесть лет в Татарстане проведена масштабная работа в сфере обновления учреждений здравоохранения: отремонтировано и оснащено более 2260 медицинских объектов. Задача по модернизации учреждений здравоохранения объявлена приоритетной на федеральном уровне.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в 2018 году на сферу здравоохранения выделяется больше средств из федерального бюджета по сравнению с прошлыми годами. Особое внимание уделяется детскому здравоохранению. Согласно поручению главы государства, бюджет в ближайшие три года будет ежегодно выделять по 10 млрд рублей регионам РФ на реконструкцию и оснащение детских поликлиник.

«Больницы, службы скорой помощи будут оснащены современным оборудованием, укомплектованы квалифицированными специалистами. Жители всех населенных пунктов должны быть обеспечены не только оперативной, но и высокотехнологичной медпомощью. Правительству вместе с регионами необходимо оперативно отработать детальный график реконструкции и капитального ремонта детских поликлиник», – подчеркнул российский лидер.