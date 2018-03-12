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Экономика и финансы, Здоровье и среда

Детскую поликлинику № 2 в Казани отремонтировали за 155 млн рублей

12 марта 2018, 13:35

В медучреждении созданы зоны комфортного ожидания и детские игровые зоны.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). На капитальный ремонт казанской детской городской поликлиники № 2 из бюджета республики выделили 155 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Во время ремонта преобразована регистратура, созданы картохранилище, колл-центр и зоны комфортного ожидания, оборудованы детские игровые зоны. Проведена также перепланировка клинико-биохимической лаборатории и кабинета ФГДС, заменена кровля двухэтажного здания, реконструированы инженерно-технические сети.

Затраты на общестроительные работы составили почти 130 млн рублей, более 14 млн рублей потрачено на закупку мебели, еще почти 11 млн рублей ушло на закупку медицинского оборудования.


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