Депутаты в 2017 году помогли привлечь в экономику Татарстана 89 млрд рублей

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин удовлетворен работой депутатов Государственной Думы России, избранных от РТ, и членов Совета Федерации по привлечению средств федерального бюджета в экономику республики и участием Татарстана в федеральных целевых программах. Об этом он сообщил сегодня журналистам по итогам традиционного ежеквартального совещания с татарстанской депутацией.

Фарид Мухаметшин на совещании с депутатами в октябре прошлого года пообещал, что на следующей встрече депутатов Госдумы и членов СФ он будет встречать с красной или с зеленой папкой в зависимости от успехов работы. «Анализ, который был сегодня сделан и министром экономики, и руководителями рабочих групп, показал, что 100-процентно во всех рабочих группах закончено формирование и подписание обоюдных документов с федеральными министерствами и ведомствами по участию РТ в федеральных программах. Таким образом, на данном этапе предъявить желтую карточку или красную не представляется возможным, к счастью», – сказал глава татарстанского парламента, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

Председатель Госсовета РТ отметил, что, если федеральные программы сохранятся в условиях 2018 года, Татарстан сумеет привлечь в экономику республики не меньше средств, чем в прошлом году.

«Вопреки санкционному давлению, структурным и иным ограничениям, усилению конкуренции за федеральное финансирование между регионами нам удалось обеспечить выполнение запланированных задач в экономике республики. Существенный вклад в это внесли наши представители в Федеральном Собрании», – сказал Мухаметшин сегодня на совещании.

Он сообщил, что, по уточненным данным, в 2017 году при активном участии всех рабочих групп в Татарстан было привлечено 89 млрд рублей федеральных средств. Это на 24 процента больше, чем в 2016-м.

По словам Мухаметшина, в Татарстане налажена системная работа с депутатами Госдумы и членами СФ, а также профильными комитетами по привлечению федеральных средств. РТ удается активно участвовать и в федеральных целевых, и в государственных программах. Это дополнительные возможности привлечения средств для реализации программ на территории республики.

Председатель Госсовета РТ подчеркнул, что работа в этом направлении продолжится и в 2018 году. В этом году Республика Татарстан подала заявки на получение федеральных средств в объеме 62,9 млрд рублей. На сегодняшний день утвержденный лимит из этой суммы составил 61,9 млрд рублей.

При этом спикер отметил, что федеральные программы в основном принимаются на условиях софинансирования с субъектами РФ. «Мы, законодатели, предусмотрели софинансирование по всем утвержденным программам в рамках лимита, который представил федеральный центр. Этот ресурс значительно укрепляет наш потенциал в ходе модернизации и напрямую отражается на качестве жизни татарстанцев», – сказал он.

Подобные встречи – традиционная форма совместной работы парламентариев по привлечению средств федерального бюджета в экономику республики. В соответствии с функциями профильных комитетов Госдумы образованы 17 рабочих групп. Каждую из них возглавляет курирующий депутат, а в состав входят представители министерств и ведомств РТ. Общее руководство и координацию деятельности рабочих групп осуществляет Фарид Мухаметшин.

Сегодня на совещании выступили представители всех 17 рабочих групп, которые рассказали, сколько средств получила республика по отдельным отраслям.

В завершение встречи Фарид Мухаметшин призвал депутатов и сенаторов, не снижая темпов, продолжать активно работать и участвовать во всех возможных программах.