РТ планирует привлечь в экономику около 62 млрд рублей из федерального бюджета

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В 2018 году Республика Татарстан подала заявки на получение федеральных средств в объеме 62,9 млрд рублей. Об этом сегодня на совещании в Казани с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы России, избранными от Татарстана, сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

На сегодняшний день утвержденный лимит из этой суммы составил 61,9 млрд рублей, отметил Председатель Госсовета.

По программной части федерального бюджета заявлены средства в объеме 56,4 млрд рублей, пояснил министр экономики республики Фарид Абдулганиев. Утвержденный лимит, как отметил министр, составил 55,4 млрд рублей.

Татарстан примет участие в 21 государственной и 8 целевых федеральных программах.

Сегодня на традиционном ежеквартальном совещании парламентарии и представители министерства обсуждают вопросы привлечения средств федерального бюджета в экономику республики и участия Татарстана в федеральных целевых программах. Мероприятие проходит в Межрегиональном центре компетенций — Казанском техникуме информационных технологий и связи. Встречи главы парламента РТ с татарстанской депутацией в Федеральном Собрании России стали уже традиционными, образовано 17 рабочих групп, каждую из которых возглавляет курирующий депутат. Общее руководство и координацию деятельности рабочих групп осуществляет Фарид Мухаметшин.