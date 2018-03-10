Публика не узнала Лайму Вайкуле после пластики

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Общественность обсуждает внешность Лаймы Вайкуле, которая, кажется многим, стала практически неузнаваемой после многочисленных пластических операций.



В своем Instagram'e певица выложила видеозапись, на которой запечатлено, как ее поздравляет латвийский певец Интарс Бусулис. В Международный женский день артист подарил ей картину, которую нарисовал сам, а также букет цветов.



Мнения разделились на два лагеря. Одни пишут, что узнать Вайкуле они смогли только по голосу. «Не узнала Лайму, пока голос не услышала...что вы женщины с собой делаете? Восковые куклы, разочарована....все на одно лицо», «Ее же ботоксом обкололи! Ни одна мышца не работает на лице, лицо – маска», «Там не болезнь, а неудачная пластика. Так обидно. Я ее обожаю. Но видеть, как ее уродуют, нет сил», – горестно написали поклонники.



Другие же посоветовали обратиться к врачу тем, кто не узнал советскую певицу: «Кто не может узнать ее, это проблемы с восприятием, после праздников – к врачу надо. Куда там, не узнают они! Фанаты и поклонники узнали и в восторге!»