В Санкт-Петербурге скончался музыкант известной рок-группы

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). На 53-м году жизни скончался основатель рок-группы «Внезапный сыч» Кирилл Спечинский, сообщает РИА Новости.

Музыкант умер в Санкт-Петербурге, 10 марта утром. Незадолго до смерти он был госпитализирован в одну из больниц города. Причины смерти не уточняются.

Группа «Внезапный сыч» была создана 30 лет назад. В 1990 году вышел первый альбом. Всего за время существования группы музыканты выпустили шесть альбомов.

Спечинский писал музыку и слова, выступал в роли вокалиста и гитариста коллектива. Незадолго до его смерти музыканты записали альбом и сфотографировались на обложку.