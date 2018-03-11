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Общество

Тетюшский район присоединился к проекту «Большие семейные игры»

11 марта 2018, 20:48

В рамках игр прошли спортивные соревнования «ГТО всей семьей».

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Тетюшский район присоединился к проекту «Большие семейные игры», в рамках которого в Большетарханской средней школе были организованы спортивные соревнования «ГТО всей семьей». Об этом сообщает газета «Авангард».

По словам директора школы Расыха Шагаева, приучать детей к ЗОЖ должны родители, и начинать нужно в раннем возрасте.

«И мы, педагоги, всячески пропагандируем занятия спортом всей семьей, традиционно проводим соревнования для детей и их родителей в своей школе», – добавил Шагаев.

Ранее в «Больших семейных играх» сразились жители Агрыза.


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