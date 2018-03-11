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Жители Агрыза сразились в «Больших семейных играх»

11 марта 2018, 18:56

Жители Агрыза сразились в «Больших семейных играх» Первое место по итогам турнира заняла семья Алекса и Эльвиры Давлетшиных.
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(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Жители Агрыза приняли участие в «Больших семейных играх», в рамках которых для них был организован турнир по бадминтону. Об этом сообщают «Агрызские вести».

В ходе соревнований девять команд сыграли по одной партии до 11 очков. Состязания проходили попарно. Если участникам не удавалось одержать две победы, тогда проводилась еще одна игра.

Первое место по итогам турнира заняла семья Алекса и Эльвиры Давлетшиных, второе место завоевали Тигран и Ашот Аракелян, третье – Анжелика и Эдуард Овчинниковы.

По словам начальника отдела спорта Ильшата Гайнутдинова, организаторы ставили перед собой цель побудить людей регулярно заниматься своей физической подготовкой. «Мы хотели, чтобы семьи стали ближе друг к другу», – добавил он.


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