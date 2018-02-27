Максим Галкин показал «сказочное» фото своих близнецов

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram фото своих четырехлетних детей – сына Гарри и дочери Лизы.
Малыши облачены в сказочную одежду и позируют на фоне большого окна. Поклонники пришли в восторг от увиденного и назвали детей «няшными», «сказочными», «лапульками» и «красотульками».
«Какие же очаровательные детки у вас! Подарите им братика с сестренкой», – посоветовали одни. «Кай и Герда», «Дети из сказки!», «Лиза – просто чудо. Очень необычная девочка!» – написали другие.
В своем микроблоге Галкин также рассказал, что его сын хочет стать вулканологом. В домашнем кинотеатре Гарри ставит спектакли про вулканы и сам придумывает декорации к нему.
Ранее поклонники обсудили внешность Кристины Орбакайте и ее 19-летнего сыны Дэни.
Гарик хочет стать вулканологом. Придумал в кинотеатре домашнем ставить спектакли про вулканы, все декорации делает сам, свет тоже ставит сам, мама аккомпанирует, все остальные - зрители. Моя роль заключается в том, чтобы запустить с компа на большой экран фильм про вулканы, поэтому несмотря на ранний приезд я был деликатно разбужен, потому что иначе по словам Гарика "папа снова уедет на гастроли, а у нас спектакль сейчас". Представляю вам краткое содержание нашего семейного утра 😊 #гарригалкин #елизаветагалкина #максимгалкин #алла #домашнийтеатр