(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак во второй раз представит Норвегию на «Евровидении-2018», пишет «Газета.Ру».

Александр исполнит песню That's How You Write A Song.

Александр Рыбак стал победителем «Евровидения» в 2009 году, которое проходило в Москве. Он исполнил композицию Fairytale собственного сочинения. Себе же он аккомпанировал на скрипке. Эта победа на «Евровидении» стала первой для Норвегии после 1995 года.

«Евровидение» в этом году пройдет в Португалии – 8 и 10 мая состоятся полуфиналы, 12 мая – финал. Россию представит певица Юлия Самойлова.