Наряд Ксении Бородиной выдал ее третью беременность

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Белое облегающее платье телеведущей Ксении Бородиной выдало ее третью беременность, считают поклонники.



Бородина отпраздновала 35-летний юбилей в Милане, фотографии и видео она выложила в своем Instagram'e.

Ксения была облачена в белое облегающее платье, которое не смогло скрыть ее округлившийся живот. В соцсетях тут же принялись поздравлять Ксению и ее мужа Курбана Омарова с грядущим пополнением в семействе.



«Ксения, поздравляю с беременностью… Срок уже больше видно», «Про беременность спрашивали? Уж больно явно пузо выделяется», «Беременная? Животик так округлился», – написали подписчики.



Впрочем, другая часть подписчиков решила, что «беременный живот» Бородиной – это просто неудачный ракурс теледивы.

Ранее сообщалось, что Бородина с размахом отметила 35-летний юбилей в Италии.