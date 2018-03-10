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Наряд Ксении Бородиной выдал ее третью беременность

10 марта 2018, 15:45

Округлившийся живот телеведущей навел поклонников на мысли о третьей беременности.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Белое облегающее платье телеведущей Ксении Бородиной выдало ее третью беременность, считают поклонники.

Бородина отпраздновала 35-летний юбилей в Милане, фотографии и видео она выложила в своем Instagram'e.

Ксения была облачена в белое облегающее платье, которое не смогло скрыть ее округлившийся живот. В соцсетях тут же принялись поздравлять Ксению и ее мужа Курбана Омарова с грядущим пополнением в семействе.

«Ксения, поздравляю с беременностью… Срок уже больше видно», «Про беременность спрашивали? Уж больно явно пузо выделяется», «Беременная? Животик так округлился», – написали подписчики.

Впрочем, другая часть подписчиков решила, что «беременный живот» Бородиной – это просто неудачный ракурс теледивы.

Ранее сообщалось, что Бородина с размахом отметила 35-летний юбилей в Италии.

 

А мы готовы к празднованию 😍😍😍😍 #боромилан35

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

 

♥️♥️♥️ @darya_pinzar86

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)


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