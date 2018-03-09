Бородина с размахом отметила 35-летний юбилей в Италии

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»).Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина собрала подруг на юбилее в Милане. 8 марта Ксении исполнилось 35 лет. Снимками с торжества она поделилась в своем Instagram`e.



Самый трогательный подарок ведущая получила от своих дочек – Маруси и Теоны. Специально для мамы они записали видеобращение со стихами.



Сам праздник Бородина провела вдали от дочек – в Италии. Среди ее подруг на фото замечены участница «Дома-2» Дарья Пынзарь, жена футболиста Павла Погребняка – Мария Погребняк и другие. Торжество отпраздновали в одном из ресторанов Милана.



Ксения выложила также подарки, которыми ее порадовали гости и муж-бизнесмен Курбан Омаров. Супруг подарил Ксении браслет Cartier и сумку Gucci.

♥️♥️♥️ @darya_pinzar86 Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Мар 8, 2018 в 2:36 PST