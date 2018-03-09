Бородина с размахом отметила 35-летний юбилей в Италии

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»).Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина собрала подруг на юбилее в Милане. 8 марта Ксении исполнилось 35 лет. Снимками с торжества она поделилась в своем Instagram`e.
Самый трогательный подарок ведущая получила от своих дочек – Маруси и Теоны. Специально для мамы они записали видеобращение со стихами.
Сам праздник Бородина провела вдали от дочек – в Италии. Среди ее подруг на фото замечены участница «Дома-2» Дарья Пынзарь, жена футболиста Павла Погребняка – Мария Погребняк и другие. Торжество отпраздновали в одном из ресторанов Милана.
Ксения выложила также подарки, которыми ее порадовали гости и муж-бизнесмен Курбан Омаров. Супруг подарил Ксении браслет Cartier и сумку Gucci.
Самое мое ♥️♥️♥️♥️ какое тёплое поздравление, от моих самых любимых и дорогих😍😍😍 доченьки мои
Спасибо всем , кто смог разделить со мной этот день @darya_pinzar86 @matildamylove @pushkinatalie @mariapoga_ @tatiana_v_lyalina @about_marianna @urmancheeva @panisuzy ♥️♥️♥️ многие мои девочки остались в Москве, но я лечу к вам, чтобы ещё раз обязательно встретиться, обняться и провести время вместе 🙌🙌🙌🙌 Как же я рада , что улетела на свой др🤤🔥 Спасибо моему мужу, всегда и во всем меня поддерживает, всегда и во всем мое плечо, всегда меня удивляет, спасибо за этот др любимый 😍😍😍 и что вы не говорили от зависти или от переизбытка эмоций к нам , мы идём только вперёд 😍💋🌺