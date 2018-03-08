Волочкова показала нового водителя в национальном уборе

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). После скандала с предыдущим водителем танцовщицы Анастасии Волочковой, который сейчас заключен под стражу, артистка представила нового человека, которому доверила свое авто.



«А вот и мой новый водитель. Девочки, с наступающим! Желаю, чтобы и ваша жизнь была так же полна сюрпризов, как и моя!», — написала она в Instagram`e.



На фото бывшая балерина одета в платье с глубоким декольте и черную шубу, а ее новый работник азиатской внешности — в джинсы, пуховик и национальную шапку – ак калпак. Несмотря на скромный вид мужчины, он не внушил доверия подписчикам балерины: многие предположили, что он киргиз или татарин.



«Я желаю, чтобы ваш водитель был хорошим человеком», «Ну неужели нельзя было более представительного?», «Настя а зачем тебе водители? Почему сама не водишь машину?» — удивились они. Также на фото запечатлен автомобиль балерины — Mersedes S-класса (222-й кузов).



В прошлом году бывший водитель и помощник танцовщицы Анастасии Волочковой Александр Скиртач был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве. Накануне он открыл правду о 22-х квартирах артистки.