Путин заявил об отсутствии намерений менять Конституцию

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил об отсутствии у него намерений менять Основной закон страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, я уже говорил вам, что никогда не менял Конституцию. У меня и сегодня нет таких планов», – сказал российский лидер в ответ на вопрос журналистки Мегин Келли, не предполагается ли менять длительность полномочий главы государства.

Выборы Президента РФ состоятся 18 марта. Путин идет на них как самовыдвиженец.