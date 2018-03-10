Все новости Татарстан Россия

Политика

Путин заявил об отсутствии намерений менять Конституцию

10 марта 2018, 10:30

Президент РФ подчеркнул, что никогда не изменял Основной закон страны.
Владимир Путин поздравил коллектив Государственного Русского музея с юбилеем
Путин крымским татарам: «Посмотрите, как Татарстан развивается, я любуюсь им, он же лидер»
Президент РФ подписал закон о наказаниях за кражу автомобильных номеров
У нас никогда за воровство не расстреливали, но пусть чиновники знают настроение народа – Путин
Владимир Путин поздравил Юрия Куклачева с 65-летием

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил об отсутствии у него намерений менять Основной закон страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, я уже говорил вам, что никогда не менял Конституцию. У меня и сегодня нет таких планов», – сказал российский лидер в ответ на вопрос журналистки Мегин Келли, не предполагается ли менять длительность полномочий главы государства.

Выборы Президента РФ состоятся 18 марта. Путин идет на них как самовыдвиженец.  


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter