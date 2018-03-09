Ахметов: Низкие закупочные цены на молоко не оправдывают ослабление интереса к отрасли

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Низкие закупочные цены на молоко в Татарстане не являются оправданием для ослабления интереса к отрасли. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов.

По его словам, за два месяца нового года сельхозпроизводители реализовали 179 тыс. тонн молока, при этом прирост к прошлому году составил почти 6 тыс. тонн. Однако прибыль их упала на 700 млн рублей относительно показателей прошлого года – они получили выручку в 3,7 млрд рублей.

Марат Ахметов уверен, что в сложившейся ситуации необходимо усиливать внимание к животноводству, изыскивая внутренние резервы.

Отдельно министр коснулся субсидий, дополнительно выделенных республикой на частичную компенсацию потерь от снижения закупочных цен на молоко. Речь идет о 800 млн рублей из расчета 3 рубля за 1 кг реализованного молока. По его словам, за январь средства хозяйствам отправлены, за февраль деньги уйдут в понедельник, за март – будут начислены до 10 апреля.

«Федеральные субсидии в размере 403 млн рублей подошли, и вместе с нашим софинансированием 292 млн рублей они также будут доведены до районов на следующей неделе», – пояснил Ахметов.

Он обратил внимание, что не могут рассчитывать на федеральные субсидии те сельхозпредприятия, которые не имеют полного законченного цикла прошлогодней деятельности, и хозяйства в процедуре банкротства.