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Сельское хозяйство

Марат Ахметов назвал лидеров Татарстана по производству молока

9 марта 2018, 14:42

Суммарно 12 районов дали 8,5 тыс. тонн прироста молока.
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(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). 12 районов Татарстана стали лидерами по производству молока за два месяца нового года. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов.

«Перед нами поставлена задача за год обеспечить не менее 5-процентный рост производства молока. Среди районов республики таких пока 12, и суммарно они дали 8,5 тыс. тонн прироста. Кроме наших традиционных северных районов в последнее время стабильно положительную динамику имеют Арск, Азнакаево, Заинск, Сарманово, Аксубаево », – отметил Ахметов.

Он озвучил ожидания прибавки молока по Зеленодольскому и Алькеевскому районам от агрохолдинга «Красный Восток», куда завезли субсидированных нетелей.

Всего за указанный период в Татарстане произвели почти 200 тыс. тонн молока, что на 3 процента больше аналогичных показателей прошлого года.


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