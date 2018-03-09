Марат Ахметов назвал лидеров Татарстана по производству молока

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). 12 районов Татарстана стали лидерами по производству молока за два месяца нового года. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов.

«Перед нами поставлена задача за год обеспечить не менее 5-процентный рост производства молока. Среди районов республики таких пока 12, и суммарно они дали 8,5 тыс. тонн прироста. Кроме наших традиционных северных районов в последнее время стабильно положительную динамику имеют Арск, Азнакаево, Заинск, Сарманово, Аксубаево », – отметил Ахметов.



Он озвучил ожидания прибавки молока по Зеленодольскому и Алькеевскому районам от агрохолдинга «Красный Восток», куда завезли субсидированных нетелей.

Всего за указанный период в Татарстане произвели почти 200 тыс. тонн молока, что на 3 процента больше аналогичных показателей прошлого года.