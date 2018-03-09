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Сельское хозяйство

В Татарстане за два месяца вырастили 63 тыс. тонн скота и птицы

9 марта 2018, 14:30 , Фото: prav.tatarstan.ru

В Татарстане за два месяца вырастили 63 тыс. тонн скота и птицы За два месяца в Татарстане произведено около 157 млн штук яиц.
За 10 месяцев в сельхозпредприятиях инвесторов РТ выращено 101,4 тыс. т скота и 149 тыс. т птицы
953 тыс. тонн молока и 285 тыс. тонн скота и птицы произведено в Татарстане за 10 месяцев
В Татарстане за прошлый год произведено скота и птицы в объеме 480 тыс. тонн
В РФ в 2011 году производство скота и птицы на убой составит 11 млн. тонн
В РТ в январе произведено и реализовано 23,1 тыс. тонн скота и птицы в живом весе

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). В Татарстане за два месяца 2018 года вырастили 63 тыс. тонн скота и птицы. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов, информирует пресс-служба Президента РТ.

По данным Ахметова, по этим показателям рост составил 3 процента к уровню прошлого года.

Кроме того, за этот же период в Татарстане произведено около 157 млн штук яиц, что на 12 млн штук больше, чем в прошлом году.

Что касается поголовья крупного рогатого скота, то Ахметов озвучил цифры в 735 тыс. голов. Численность свиней составила 430 тыс. голов, поголовье птицы – 15,6 млн штук, добавил он.


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