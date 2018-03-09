(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Появились фотографии с места смертельного ДТП в Якутии, сообщает РИА Новости.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня на 155-м километре трассы «Вилюй» произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, водитель пассажирского микроавтобуса «Тойота» совершил столкновение со снегоуборочным грузовиком «КАМАЗ».
В результате аварии погибли четыре человека. Еще девять пассажиров автобуса находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Один пострадавший поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются медики.
По факту ДТП прокуратурой Якутии начата проверка.