(Казань, 9 марта, «Татар-информ»).Четыре человека стали жертвами страшной аварии в Якутии, сообщает RT.

Трагедия произошла на 155-м километре федеральной трассы А331 в горном районе Якутии. По предварительной информации, на дороге столкнулись пассажирский микроавтобус «Тойота» и снегоуборочный грузовик «КАМАЗ».

В результате ДТП погибли четыре человека. Еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Всего в микроавтобусе находились 12 человек.

На месте происшествия работают полицейские и медики. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.