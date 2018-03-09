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Четыре человека стали жертвами страшной аварии в Якутии

9 марта 2018, 10:33

Четыре человека стали жертвами страшной аварии в Якутии На трассе А331 столкнулись микроавтобус и грузовик.

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»).Четыре человека стали жертвами страшной аварии в Якутии, сообщает RT.

Трагедия произошла на 155-м километре федеральной трассы А331 в горном районе Якутии. По предварительной информации, на дороге столкнулись пассажирский микроавтобус «Тойота» и снегоуборочный грузовик «КАМАЗ».

В результате ДТП погибли четыре человека. Еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Всего в микроавтобусе находились 12 человек.

На месте происшествия работают полицейские и медики. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

 


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