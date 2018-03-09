Глава Союза дизайнеров: В России много талантов, но оригинальные вещи дешевле в Китае

(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В России много талантливых дизайнеров, создающих уникальные проекты. Однако оригинальные предметы дизайна сейчас дешевле заказывать в Китае и Турции. Об этом заявил президент Международной ассоциации «Союз дизайнеров» Андрей Бобыкин сегодня на первом Международном инвестиционном форуме архитектуры и дизайна SIYUM в Казани.

«В нашей стране немало таких дизайнеров, которые создают и доводят до конца определенные проекты. Но вся эта система должна работать не так. Добавленная стоимость в малом серийном производстве высока. Потребление таких вещей ограничено высокой стоимостью. Поэтому уникальные вещи имеют право на жизнь. Сегодня дешевле заказать в ущерб качеству вещи в Китае, Гонконге, Италии и Турции», – отметил эксперт.

Андрей Бобыкин считает, что необходимо объединить все усилия специалистов, компаний и производителей, чтобы делать уникальные предметы дизайна в нашей стране. Любой предмет или вещь должны изготавливаться в России с самого начала и до конца.

«Маркетологи должны смотреть за рынком, готовить его. Специалисты в области рекламы должны проводить акции заранее, чтобы вещь подошла на “подогретый рынок”. Если мы сможем определенной творческой группой, состоящей из специалистов из разных областей, провести выпуск товара от идеи до прилавка, тогда будем считать, что проект удался», – заключил эксперт.

Форум SIYUM проходит в ГТРК «Корстон» с 9 по 11 марта. В мероприятии принимают участие 50 спикеров из 10 стран. Главная миссия SIYUM заключается в развитии отрасли архитектуры и дизайна для последующих глобальных изменений окружающей среды и укрепления позиций Татарстана как региона с высоким творческим потенциалом, повышения его узнаваемости на международной архитектурной и дизайнерской арене. За три дня на одной площадке пройдет более 30 лекций и мастер-классов.

