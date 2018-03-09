Песошин на SIYUM: Все, что делается в области дизайна, направлено на человека

(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Человеческий капитал – главная ценность Стратегии-2030. Все, что делается в городском пространстве Татарстана в области дизайна, направлено на человека. Об этом сегодня на первом Международном инвестиционном форуме архитектуры и дизайна SIYUM в Казани заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Первый инвестиционный форум – это только начало большого разговора. Мы в начале пути, и этот путь будет продолжен. В этом сообществе, где находятся творческие люди, нельзя никогда ставить точку, нужно ставить многоточие, открывать новые возможности. В 2015 году в республике была принята Стратегия-2030. В рамках этой стратегии работала отдельная секция по развитию пространств, инфраструктуры и реального капитала», – рассказал Премьер-министр РТ.

Специалисты в области архитектуры и дизайна, представители бизнеса, потенциальные инвесторы и заказчики собрались в ГТРК «Корстон» для обмена опытом, знаниями и решения актуальных задач. Их совместные идеи и проекты откроют новые возможности для изменения общественного пространства. Образовательная программа форума включает в себя сессии по пяти направлениям: градостроительство и архитектура, дизайн, HoReCa, личный бренд, креативные индустрии.

«Думаю, что это мероприятие скажется на развитии архитектуры. У меня нет сомнений, что мы выйдем на первые позиции по вложению инвестиций в данную отрасль в России, добавив к нынешним 2,5 млрд рублей еще пару нулей. Надеюсь, что это случится очень быстро», – отметил в своем выступлении президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

В течение трех дней на площадке в Казани пройдет более 30 лекций и мастер-классов. В форуме принимают участие 50 спикеров из 10 стран. Это такие профессионалы высшего звена, как главный архитектор Барселоны в 2011 – 2015 годах и сооснователь Института передовой архитектуры Каталонии (IAAC) Висенте Гуаярт, член Королевского института архитекторов Ирландии Мария Кирнан, заслуженный художник РФ, президент Международной ассоциации «Союз дизайнеров» Андрей Бобыкин и другие.

«Наши проекты развиваются большими шагами. У нас очень хорошо развита деревообрабатывающая продукция. Несколько предметов мы выставляем во Франции. Наши зарубежные партнеры удивляются и не верят тому, что это сделано в России. Это предметы дизайна, сложные столярные работы, сделанные мастерами высокой квалификации. Мы можем гордиться, что в России появились такие компании», – отметила в своем выступлении амбассадор Ассоциации специалистов предметного дизайна Ева Бергман.

Главная миссия форума SIYUM заключается в развитии отрасли архитектуры и дизайна для последующих глобальных изменений окружающей среды и укрепления позиций Татарстана как региона с высоким творческим потенциалом, повышения его узнаваемости на международной архитектурной и дизайнерской арене.

Президент России Владимир Путин в недавнем послании Федеральному Собранию подчеркнул значимость задачи по созданию комфортной городской среды. Глава государства положительно оценил опыт Казани в обновлении городской среды и инфраструктуры. Президент обозначил цель – в ближайшие шесть лет развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов. Согласно указаниям главы государства, создание в России комфортной городской среды должно быть основано на современных технологиях архитектуры и строительства.

«Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов строительства, современных архитектурных решений, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства. Такой масштабный проект — это новые экономические и социальные перспективы, современная среда для жизни, для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов. Все это послужит формированию в России массового деятельного среднего класса», — сказал Путин в послании Федеральному Собранию.

Организаторами SIYUM в Казани выступают Агентство инвестиционного развития РТ совместно с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ при поддержке Союза архитекторов России и Союза дизайнеров. Форум будет работать до 11 марта.