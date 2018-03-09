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Исполнителю роли Люка Скайуокера досталась звезда на Аллее славы в Голливуде

9 марта 2018, 11:10

Исполнителю роли Люка Скайуокера досталась звезда на Аллее славы в Голливуде Аллея славы служит памятником достижений в индустрии развлечений.
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(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Актеру Марку Хэмиллу досталась звезда на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на AFP.

Хэмилл стал известен после исполнения роли Люка Скайуокера в многосерийном фильме «Звездные войны». Он же озвучивал Джокера в мультфильмах о Бэтмене.

Аллея славы служит памятником достижений в индустрии развлечений. В настоящее время на ней более чем 2500 пятиконечных медных звезд с именами актеров, музыкантов, продюсеров, директоров музыкальных и театральных групп, вымышленных и реальных персонажей.

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