Режиссер «Звездных войн» рассказал о начале съемок девятой части

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Режиссер «Звездных войн» Джей Джей Абрамс рассказал, что съемки девятой части космической саги «Звездные войны» начнутся в конце июля этого года, сообщает ТАСС.
На данный момент, по словам создателя саги, работа над сценарием завершена. При этом Абрамс признался, что для него это много значит.
В финале новой трилогии снимутся звезды из основного состава, в том числе Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек и Адам Драйвер.
Ранее сообщалось, что исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл получил именную звезду на аллее Голливуда.