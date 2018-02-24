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Культура

Режиссер «Звездных войн» рассказал о начале съемок девятой части

24 февраля 2018, 11:07

В финале новой трилогии снимутся звезды из основного состава, включая Дэйзи Ридли, Джона Бойегу, Оскара Айзека и Адама Драйвера.
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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Режиссер «Звездных войн» Джей Джей Абрамс рассказал, что съемки девятой части космической саги «Звездные войны» начнутся в конце июля этого года, сообщает ТАСС.

На данный момент, по словам создателя саги, работа над сценарием завершена. При этом Абрамс признался, что для него это много значит.

В финале новой трилогии снимутся звезды из основного состава, в том числе Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек и Адам Драйвер.

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