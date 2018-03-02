Канада анонсировала ответ США на ограничения поставок стали и алюминия

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Если США введут пошлины на поставку алюминия и стали из Канады, то с ее стороны могут последовать ответные меры. Об этом заявила канадский министр иностранных дел Христя Фриланд, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По ее словам, страна будет защищать свои торговые интересы. Фриланд отметила, что торговля с Оттавой не может угрожать национальной безопасности США.

Вчера американский лидер Дональд Трамп объявил о введении пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно.