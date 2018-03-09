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Политика

В США призвали к стратегическому диалогу с Россией по вооружениям

9 марта 2018, 09:24

По словам сенаторов, нет сомнений, что США имеют существенные разногласия с Россией.
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(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). США должны начать стратегический диалог с Россией после послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом в письме государственному секретарю Соединенных Штатов Рексу Тиллерсону заявили четыре сенатора, пишет РБК.

По мнению демократов Эдварда Марки, Джеффа Меркли и Дианы Файнстен, а также независимого сенатора Берни Сандерса, если Россия развернет новейшее вооружение, о разработке которого говорил Путин, то ситуация в мире дестабилизируется. Поэтому, чтобы избежать возможного конфликта двух стран, следует обсудить нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, расширить договор СНВ-III, включив в него два новых типа ядерных вооружений, представленных российским лидером 1 марта.

«Нет сомнений, что мы имеем существенные разногласия с Россией», – заметили сенаторы и добавили, что выполнение их предложений «поможет приглушить голоса о том, что США не придерживаются договора о нераспространении ядерного оружия».

Ранее Путин заявил о создании в России принципиально нового типа оружия.


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